Politico: ЕС может призвать граждан реже ездить на машинах для экономии топлива

Правительства стран Европейского союза могут попросить граждан реже ездить на автомобилях и летать на самолетах для экономии топлива. Об этом сообщает Politico.

К такому выводу издание пришло из-за заявления еврокомиссара по энергетике Дана Йергенсена. Тот отмечал, что «правительствам стран нужно рассмотреть добровольные меры по экономии с особым вниманием к транспортному сектору».

23 марта евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что сделка с Россией могла бы спасти Европу от энергетического кризиса, ее нужно было заключать сразу после начала войны США и Израиля с Ираном.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен исключила возможность того, что странам — членам Европейского союза разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

