Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Российский посол в Бухаресте заявил, что Румыния сознательно идет на конфронтацию с РФ

Дипломат Липаев: Румыния взяла курс на конфронтацию с Россией
Global Look Press

Румынские власти взяли курс на конфронтацию с Россией, иллюзий на улучшение отношений нет. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев.

Он подчеркнул, что сегодня Бухарест демонстративно взял курс на конфронтацию с Москвой, всецело поддерживая Киев, в том числе оказывая ему военную помощь. Политический диалог между Румынией и Россией заморожен, экономическое сотрудничество прервано, прекращены контакты практически во всех областях, кроме дипломатических.

По словам дипломата, иллюзий об улучшении двусторонних отношений у российского посольства РФ нет.

Липаев указал, что российские дипломаты никому не навязываются и не приемлют менторский тон по отношению к России, который позволяют себе румынские руководители.

14 марта Липаев заявил, что Румынию могут использовать в качестве плацдарма для развязывания конфликта с Российской Федерацией.

Ранее в МИД Румынии призвали усилить давление на Россию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!