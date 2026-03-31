Российский посол в Бухаресте заявил, что Румыния сознательно идет на конфронтацию с РФ

Румынские власти взяли курс на конфронтацию с Россией, иллюзий на улучшение отношений нет. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Бухаресте Владимир Липаев.

Он подчеркнул, что сегодня Бухарест демонстративно взял курс на конфронтацию с Москвой, всецело поддерживая Киев, в том числе оказывая ему военную помощь. Политический диалог между Румынией и Россией заморожен, экономическое сотрудничество прервано, прекращены контакты практически во всех областях, кроме дипломатических.

По словам дипломата, иллюзий об улучшении двусторонних отношений у российского посольства РФ нет.

Липаев указал, что российские дипломаты никому не навязываются и не приемлют менторский тон по отношению к России, который позволяют себе румынские руководители.

14 марта Липаев заявил, что Румынию могут использовать в качестве плацдарма для развязывания конфликта с Российской Федерацией.

Ранее в МИД Румынии призвали усилить давление на Россию.