Над российским регионом сбили 17 дронов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают над Ленинградской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Сбито 17 БПЛА. Идет отражение атаки в портовой зоне Усть Луга», — говорится в сообщении губернатора.

До этого средства противовоздушной обороны над российскими регионами за три часа сбили 58 дронов, говорится в сообщении Министерства обороны России. Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены 31 марта в интервале с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Так, 32 дрона были уничтожены в небе над Брянской областью, 15 БПЛА — над Смоленской областью, пять дронов — над Белгородской областью, по два летательных аппарата — над Курской, Псковской и Новгородской областями.

30 марта Министерство обороны России сообщило, что в интервале с 14:00 до 20:00 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили 98 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ранее в Госдуме пригрозили сбивать украинские беспилотники над странами НАТО.