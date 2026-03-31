Стало известно, когда закончит действовать торговая марка Пугачевой

alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Действие торговой марки певицы Аллы Пугачевой истекает в октябре этого года. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Певица зарегистрировала торговую марку ALLA PUGACHOVA в 1996 году в Мадриде. Она охватывает широкий перечень товаров и услуг, в том числе косметику, парфюмерию, одежду, ювелирные изделия, аксессуары, продукты питания, напитки, включая алкоголь. Кроме того, торговая марка распространяется на сферу развлечений, включая организацию концертов, производство музыкального и видеоконтента, телерадиовещание, а также на услуги в области образования, науки, медицины, гостиничного бизнеса и торговли.

Марка ALLA PUGACHOVA действует в десятках стран мира, включая Китай, Кубу, Монголию и Северную Корею. Срок ее регистрации истекает 9 октября 2026 года.

24 марта стало известно, что Пугачева и ее муж, комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), сделали близнецов Гарри и Лизу собственниками усадьбы в деревне Грязь.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с Галкиным и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Шура призвал «отвалить» от Пугачевой.

 
