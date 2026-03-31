Дефицит бюджета России по итогам 2025 года составил 2,6% ВВП

Дефицит федерального бюджета Российской Федерации по итогам прошедшего года составил 2,6% ВВП, что позволило России войти в число лидеров по сбалансированности бюджета среди стран «Большой двадцатки». Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.

«По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета сложился в размере 2,6% ВВП, ненефтегазовый дефицит — в пределах 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года). Это одно из ведущих мест по уровню сбалансированности среди стран G20», — подчеркивается в документе.

Министерство подчеркнуло, что исполнение бюджета в 2025 году в целом соответствовало запланированным показателям, а первичный структурный дефицит, скорректированный на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов, составил 1,2% ВВП.

Минфин России подтверждает намерение продолжать реализацию взвешенной бюджетной политики, направленной на повышение долгосрочной стабильности государственных финансов и экономики страны для достижения национальных целей развития, как указано в материалах комментария.

Ранее Россия заняла восьмое место в мире по объему ВВП, обогнав Италию и Канаду.