Дефицит бюджета России по итогам 2025 года составил 2,6% ВВП

Счетная палата: дефицит бюджета РФ по итогам прошедшего года составил 2,6% ВВП
Дефицит федерального бюджета Российской Федерации по итогам прошедшего года составил 2,6% ВВП, что позволило России войти в число лидеров по сбалансированности бюджета среди стран «Большой двадцатки». Об этом говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета.

«По итогам 2025 года дефицит федерального бюджета сложился в размере 2,6% ВВП, ненефтегазовый дефицит — в пределах 6,5% ВВП (против 7,3% по итогам 2024 года). Это одно из ведущих мест по уровню сбалансированности среди стран G20», — подчеркивается в документе.

Министерство подчеркнуло, что исполнение бюджета в 2025 году в целом соответствовало запланированным показателям, а первичный структурный дефицит, скорректированный на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов, составил 1,2% ВВП.

Минфин России подтверждает намерение продолжать реализацию взвешенной бюджетной политики, направленной на повышение долгосрочной стабильности государственных финансов и экономики страны для достижения национальных целей развития, как указано в материалах комментария.

Ранее Россия заняла восьмое место в мире по объему ВВП, обогнав Италию и Канаду.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!