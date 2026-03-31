«Помощь родственнику»: эксперт рассказала, как перевести крупную сумму без подозрений

Экономист Мягкова: если не дробить суммы, можно перевести деньги без подозрений

Определенного лимита на сумму банковских переводов в России нет, но некоторые операции могут вызвать у банков подозрения. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

«Вопрос заключается в том, как финансовая операция будет распознана автоматизированной системой банковского и налогового мониторинга. Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте», — рассказала Мягкова.

Эксперт объяснила, что операции с крупными суммами (более 100 тысяч рублей) в любом случае контролируются финансовыми организациями, но это не означает их автоматическую блокировку. Так, по 115-ФЗ есть лимиты на перевод себе — до 1 миллиона рублей за одну операцию, и до 100 тысяч рублей в месяц другим лицам без комиссии. Это при переводе по Системе быстрых платежей. По межбанковким траншам финансовые организации могут вводить собственные лимиты.

Чтобы избежать проблем с переводами Мягкова рекомендует не дробить крупные суммы, а также сопровождать платежи комментариями. В качестве примера она привела такие слова, как «подарок» или «помощь родственнику».

