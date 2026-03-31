Российский танкер доставил нефть на Кубу. Энергоресурсы не поступали на остров с января из-за США

Белый дом допустил новые поставки нефти на Кубу на фоне прибытия танкера из РФ

Направлявшийся на Кубу танкер Sea Horse с российским топливом у берегов Венесуэлы, 28 марта 2026 года

На Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин» с 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи. Остров не получал энергоресурсы с января из-за давления США. В Белом доме заявили, что США будут рассматривать допуск танкеров с нефтью на Кубу в каждом отдельном случае. В Кремле отметили, что считают свои долгом «оказать помощь кубинским друзьям».

США будут рассматривать допуск на Кубу танкеров с нефтью в каждом отдельном случае, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, отвечая на вопрос о прибытии на остров танкера из России.

«В политике в отношении санкций не произошло никаких изменений, поэтому можно ожидать, что на территорию Кубы будет направляться больше танкеров. В настоящее время такие решения принимаются в каждом конкретном случае отдельно », — сказала она.

30 марта на Кубу прибыл российский танкер «Анатолий Колодкин», который доставил 100 тыс. тонн нефти в качестве гуманитарной помощи . До этого The New York Times и Bloomberg со ссылкой на источники сообщали, что Береговая охрана США разрешит российскому танкеру с нефтью зайти на Кубу. Судно на тот момент находилось в территориальных водах острова, уточнял Reuters.

Посол России на Кубе Виктор Коронелли после прибытия танкера на Кубу заявил в Telegram, что Россия оказывает Кубе поддержку «в условиях беспрецедентного давления и угроз со стороны США» .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Российская Федерация продолжит работать над поставками нефти на остров.

«То отчаянное положение, в котором сейчас оказались кубинцы, не может оставлять нас безучастными. Поэтому мы продолжим работать над этой темой», — подчеркнул он.

Песков добавил, что из-за блокады Куба остро нуждается в нефтепродуктах для работы энергетики и медицины.

«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», — сказал представитель Кремля.

На сколько хватит помощи из РФ?

По мнению старшего научного сотрудника Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомеда Кодзоева, объемов нефти из России, которую доставил танкер «Анатолий Колодкин», хватит на несколько недель .

«Нужно учитывать и режим экономии, на который кубинские власти перешли в последние месяцы. Поэтому нефти может хватить на две или три недели, в зависимости от того, как используется нефть», — приводит слова эксперта «Лента.ру».

Кодзоев подчеркнул, что ранее такие объемы нефти Куба получала ежедневно от Венесуэлы, так что для качественного изменения ситуации необходимы новые партии нефти.

Энергокризис на Кубе и угрозы Трампа

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Кубу.

С 9 января Куба не получала топливо: последнюю партию отправила Мексика, но под давлением Вашингтона поставки прекратились. Прекращение льготных поставок нефти из Венесуэлы и давление на Мексику привели к энергокризису на острове.

20 марта минфин США включил Кубу в список стран, которым запрещено покупать российскую нефть и нефтепродукты.

30 марта Трамп заявил, что Гавана «довольно скоро» столкнется с серьезными трудностями, решить которые ей поможет Вашингтон.

«Да, Куба будет следующей. Там бардак. Это страна, которая терпит крах. И она будет следующей. Довольно скоро она потерпит крах, и мы будем там, чтобы помочь. Мы будем там, чтобы помочь нашим замечательным американцам кубинского происхождения, которых вышвырнули с Кубы», — заявил республиканец.

Трамп неоднократно говорил, что у США есть планы в отношении Кубы. В начале марта он объявил, что остров ждут «большие перемены» после завершения американской операции против Ирана , и предрекал скорое падение правительства.