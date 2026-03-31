Россиянки смогут забеременеть уже после УЗИ при новом методе диагностики

Российские медики внедрили новую безопасную методику диагностики бесплодия. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что вместо традиционных химических веществ для проверки маточных труб при УЗИ медики используют пену, изготовленную из плазмы крови пациентки, смешанной с физраствором. В итоге эта жидкость не только снижает раздражение и дискомфорт, но и обладает терапевтическим эффектом. Согласно заявлениям врачей, у многих женщин, у которых долгое время не происходило зачатие, после проведения этой процедуры случается оплодотворение.

До этого сообщалось, что хроническая усталость может заблокировать беременность. Причиной этого может стать гормон стресса кортизол, который вырабатывается у женщин от ритма жизни, организованного вокруг зачатия. Когда пара долго не может завести ребенка, они часто начинают жить по расписанию — тесты на овуляцию, обследования. Все это может негативно влиять на репродуктивные способности организма.

Ранее россиян призвали отказаться от первоапрельских шуток про беременность.

 
