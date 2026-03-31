Волк искусал женщину в центре Гамбурга

В центре Гамбурга на женщину напал волк, нанеся ей серьезные травмы. Об этом сообщает издание Bild.

Нападение произошло вблизи магазина IKEA в гамбургском районе Альтона. Хищник набросился на женщину и искусал ей лицо. Потерпевшую доставили в больницу.

Полицейские обнаружили зверя на набережной. Волк, пытаясь убежать, прыгнул в реку Альстер. Полицейские вытащили хищника из воды с помощью петли и заперли в клетку. Затем его вывезли за пределы Гамбурга.

Газета поясняет, что молодой волк мог быть изгнан из стаи и теперь, вероятно, находится в поисках новой семьи. В таких случаях хищники часто преодолевают большие расстояния.

30 марта сообщалось, что в селе Каховка Приморского края волк напал на местного жителя.

7 марта жителей Московской области предупредили о возросшем риске встречи с волками.

Ранее в Лос-Анджелес впервые за 100 лет забрел волк.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
