Россиянам назвали главные признаки плохого психолога

Принято считать, что плохой психолог — это человек без диплома. Но это не обязательно так. Намного чаще это специалист с образованием, но с нарушенной профессиональной позицией, рассказала «Газете.Ru» Дарья Суханова, психолог и НЛП-тренер.

«Многие люди понимают, что терапия им не помогает, только спустя месяцы работы, когда уже потрачены время, деньги и эмоциональные ресурсы. Есть несколько признаков, которые могут указывать на непрофессионализм специалиста или недостаточность компетенций», — поделилась эксперт.

Первый признак — категоричность и готовые ответы на все вопросы.

«Психологическая работа редко строится на универсальных рецептах. Если специалист быстро объясняет «в чем ваша проблема» и раздает директивные советы вроде «вам просто нужно отпустить ситуацию» или «надо простить родителей», это повод насторожиться. В некоторых подходах рекомендации действительно используются, но они всегда обсуждаются и подбираются индивидуально, а не выдаются как единственно правильный путь», — сказала Суханова.

По ее словам, хороший психолог не дает советы, а к каждому клиенту ищет индивидуальный подход. Есть общая концепция работы, внутри которой выстраивается ваша персональная карта.

Второй признак — обесценивание переживаний клиента.

«Фразы вроде «это ерунда», «у других проблемы хуже», «просто не думайте об этом» демонстрируют непонимание природы психологических процессов. Даже если проблема кажется специалисту незначительной, его задача — помочь человеку разобраться в своих чувствах, а не умалять страдания», — заметила специалист.

Человек приходит к психологу за помощью, он приносит на консультацию самое сокровенное, потому что это для него важно, это его ощущение проблемы, психолог обязан с этим считаться и быть бережным.

Третий тревожный сигнал — нарушение личных границ.

«Это может проявляться по-разному, например, психолог слишком подробно рассказывает о своей жизни, навязывает собственные ценности, осуждает решения клиента или пытается выстроить дружеские отношения вне терапии. Профессиональная позиция предполагает четкие рамки и уважение автономии человека», — сказала Суханова.

Существует профессиональная этика, где указано, что дружеские, приятельские и любовные отношения недопустимы между психологом и клиентом. Это важно, так как нарушение этого предписания может навредить как клиенту, так и психологу, а возможно и затронуть ближайший круг обоих.

«Нарушение границ свойственно для «кухонных психологов»: посидев за чашечкой чая, в дружеской беседе вы поделились проблемами, вас выслушали и поделились в ответ своими горестями», — отметила она.

Четвертый признак — обещания быстрых и гарантированных результатов.

«Психологическая работа — это процесс, который требует времени и активного участия клиента. Когда специалист обещает избавить от тревоги за три сеанса или навсегда убрать травму, это чаще маркетинговая формулировка, а не реалистичная оценка работы», — заявила эксперт.

Пятый признак — утверждение, что существует один единственно правильный метод терапии. Профессиональное сообщество признает разнообразие подходов, и ни один из них не подходит абсолютно всем людям и ситуациям.

«Каждый человек индивидуален и его невозможно определить в рамку какого-то подхода. Он приходит с проблемой и намерением ее решить, поэтому искусство психолога — найти такие подходы, которые помогут именно этому клиенту», — подчеркнула она.

Выбор психолога во многом связан с ощущением безопасности и уважения. Важно обращать внимание не только на дипломы и сертификаты, но и на то, как специалист выстраивает диалог, реагирует на ваши чувства и готов ли открыто обсуждать особенности своей работы, резюмировала Суханова.

