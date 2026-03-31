В России более половины молодежи сталкиваются с насилием на учебе и дома

По данным исследования, 58% молодых россиян сталкивались с различными формами насилия: физическим, психологическим, сексуализированным или буллингом. Об этом сообщил Консорциум женских неправительственных объединений совместно с Академией безопасности Ольги Бочковой при поддержке благотворительного фонда «Абсолют-Помощь», пишут «Известия».

Случаи пережитого насилия чаще отмечали девушки – более 71%. Среди юношей подобный опыт пережили свыше 45%. При этом для девушек основными зонами риска являются психологическое насилие (54%), буллинг (43%) и сексуализированное насилие (38%), тогда как для юношей – психологическое насилие (31%), буллинг (26%) и физическое насилие (24%).

Наибольшая частота случаев насилия приходится на возрастной период 12–17 лет, как у девушек, так и у юношей.

Соавтор исследования Вероника Одинокова подчеркнула, что результаты исследования демонстрируют распространенность насилия в жизни детей и подростков, которая значительно превосходит общепринятые представления.

Опрос проводился среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее учёные выяснили, что спорт помогает смягчить последствия детских психотравм, изменяя работу мозга.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
