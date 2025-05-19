31 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

31 марта в мире отмечают День резервного копирования, напоминающий о важности сохранения данных, а также День разноцветных глаз. По народному календарю сегодня Кирилл — Дери полоз. Наши предки к этому времени пересаживались на телеги, чтобы не ободрать полозья саней. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 31 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 31 марта

* День резервного копирования

Этот неофициальный праздник появился в 2011 году благодаря обсуждениям на популярном форуме Reddit. Он служит напоминанием о важности резервных копий данных. Дату накануне Дня смеха выбрали не случайно. Считается, что именно 1 апреля мошенники через мемы и приколы запускают в интернете лавину вирусных атак. Поэтому о безопасности данных и создании резервных копий лучше позаботиться заранее.

* День разноцветных глаз, или День гетерохромии

Разноцветные глаза, по-научному гетерохромия, как правило, передаются по наследству. Радужки могут отличаться по цвету полностью или частично. Много веков назад люди с гетерохромией подвергались преследованию, их обвиняли в колдовстве и связях с дьяволом. Со временем мифы развеялись, но повышенное внимание окружающих к обладателям разноцветных глаз по-прежнему сохраняется.

Среди известных людей с гетерохромией — актеры Мила Кунис, Генри Кавилл, Деми Мур и Мила Йовович. Также разноцветными глазами обладал рок-музыкант Дэвид Боуи.

Кстати У животных гетерохромия встречается чаще, чем у людей. Среди кошек ей подвержены такие породы, как турецкий ван, турецкая ангора, кхао-мани. Разноцветные глаза характерны для породы собак сибирская хаски.

* Всемирный день липодистрофии

Всемирный день липодистрофии отмечается по инициативе врачей и пациентов, страдающих этим заболеванием. Его задача — привлечь внимание общества к болезни, которая поражает жировую ткань, вызывая ее неравномерное распределение в разных частях тела. Последствия липодистрофии разнообразны — от косметических дефектов до ухудшения работы жизненно важных органов. При данном заболевании жировые запасы могут начать откладываться в печени, поджелудочной железе и мышцах. В профилактике и терапии болезни важны диета и активный образ жизни.

* День Эйфелевой башни

31 марта 1889 года в Париже завершилось строительство грандиозного объекта — Эйфелевой башни. Изначально 300-метровое сооружение строили ко Всемирной выставке, чтобы продемонстрировать инженерные достижения страны. После выставки башню планировали разобрать, однако грандиозный успех у публики подарил ей долгую жизнь. Эйфелева башня стала одним из главных символов французской столицы.

* День взятия Парижа

31 марта 1814 года русские войска торжественно вступили в Париж. Так была поставлена точка в войне с Наполеоном. В тот же день на Елисейских полях прошел грандиозный парад русских частей.

В 2023 году депутаты Госдумы предложили учредить в честь этого события день воинской славы России. Однако праздник пока не обрел официального статуса.

Веселые праздники 31 марта • Бубуйный день. В этот шуточный праздник принято веселиться, дурачиться и распугивать злых духов. По шаманским традициям нужно бить в бубен и припевать «Бу-бу-буй!». • День декольте. Этот праздник призван поднять настроение и самооценку женщинам. Прочь зимние свитера и скучные футболки! Выгуляйте нарядное платье и не стесняйтесь роскошного декольте.

Что отмечают в разных странах 31 марта

День картофелины — США. Американцы обожают картофель. Запеченный, фаршированный, жареный, отварной — он присутствует в рационе большинства семей. В честь праздника рестораны предлагают гостям скидки на блюда из картофеля.

День работников химической промышленности — Туркмения. В этот день в 2017 году в стране был запущен Гарлыкский горно-обогатительный комбинат — крупнейшее предприятие по производству минеральных удобрений. Вскоре по поручению президента к этой дате был приурочен и профессиональный праздник.

День тако — Мексика. Гастрономический праздник посвящен символу мексиканской кухни — закуске тако. Готовится это блюдо быстро и просто — на тортилью из кукурузной или пшеничной муки выкладывают сочную мясную, рыбную или овощную начинку. Чем больше соуса в тако — тем вкуснее.

Религиозные праздники 31 марта

* День памяти святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского

Святитель Кирилл родился в начале IV века в Иерусалиме, в благочестивой семье. По достижении совершеннолетия юноша принял монашество. Высокие моральные качества Кирилла и его ревностное служение не остались незамеченными. Со временем он стал Иерусалимским патриархом. Всю жизнь он боролся с ересью, подвергался изгнанию и травле со стороны врагов.

Когда в Иерусалиме начался голод, святой распродал свое имущество и закупил пшеницу для нуждающихся. Сам же Кирилл придерживался строгих аскетических правил. Святой известен как автор поучений и бесед на евангельские темы.

Народные праздники 31 марта

* Кирилл — Дери полоз

В этот день на Руси почитали святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В народной традиции приставку «Дери полоз» праздник получил не случайно: в конце марта по ночам землю сковывали последние заморозки. К утру полозья саней примерзали к насту и обдирались. Так что пользоваться санями становилось невозможно, многие к этому времени уже пересаживались на телеги.

Об обманчивости погоды напоминала и старинная пословица: «На Кирилла и спереди, и сзади — зима». Поэтому хозяйки не спешили прятать в короба теплую одежду: тепло часто сменялось заморозками.

Люди верили, что с наступлением тепла в избах просыпаются домовые. Их старались задобрить горшочками с молоком и сладкой кашей.

* Именины 31 марта

• Даниил;

• Дмитрий;

• Кирилл;

• Наталья;

• Трофим.

Приметы: что можно и что нельзя делать 31 марта

* Приметы о погоде

Птицы попрятались — холода вновь вернутся.

На реку или озеро лебеди прилетели — установится теплая погода.

Небо заволокли темные облака — до устойчивого тепла рукой подать.

В воздухе кружатся мелкие мошки — к щедрому урожаю грибов.

Высоко в небе летят гуси — к снегопаду.

По земле стелется плотный туман — май теплом не порадует.

* Что можно делать 31 марта

* Убирать в доме.

* Готовить к посадкам огород.

* Пересаживать комнатные растения.

* Для привлечения удачи на год вперед можно повесить над входной дверью подкову.

Что нельзя делать 31 марта

* Заниматься тяжелым физическим трудом, ремонтировать или передвигать мебель. Считалось, что так можно раздосадовать домового, который только проснулся после зимы.

* Ходить в гости и принимать гостей — велик риск растерять удачу.

* Сплетничать за столом: можно перетянуть на себя чужие неудачи.

* Доедать за домочадцами из их тарелок.

* Одалживать деньги и просить в долг: так можно усугубить свое финансовое положение.

* Выбрасывать в мусор состриженные волосы — можно навлечь на себя порчу.

Лунный календарь 31 марта

Фаза Луны: вторая четверть, Луна растущая, 13-1 лунный день.

Продолжается фаза прибывающей луны. Луна в знаке Девы.

Этот день неоднозначен и стремится вернуть человека в привычный круг суеты. Чтобы разобраться с проблемами, работайте над собой. Решенные проблемы в этот день дадут мощный прилив энергии для дальнейших свершений.

31 марта родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 31 марта

* 1770 год — английский мореплаватель Джеймс Кук завершил исследование Новой Зеландии и направился к Австралии.

* 1893 год — американец Уиткомб Джадсон изобрел принципиально новый вид застежки под названием «молния».

* 1901 год — с конвейера сошел первый автомобиль под маркой Mercedes.

* 1909 год — на верфи в Белфасте (Великобритания) заложен пассажирский лайнер «Титаник».

* 1923 год — в Нью-Йорке завершился первый в мире танцевальный марафон. Победу одержала Алма Каммингс, танцевавшая 27 часов подряд.

* 1940 год — в составе СССР появилась Карело-Финская советская социалистическая республика, ныне Карелия в составе РФ.

* 1966 год — советская ракета-носитель «Молния» вывела в космос автоматическую межпланетную станцию «Луна-10».

* 1967 год — Джими Хендрикс впервые поджег на концерте свою гитару, чем привел публику в восторг. Впоследствии он повторял это на многих своих выступлениях.

* 1999 год — на экраны вышел фильм «Матрица».

* 2005 год — астрономы под руководством американского профессора Майкла Брауна открыли карликовую планету Макемаке.

Кто родился 31 марта

* В 1596 году родился Рене Декарт — французский философ, математик и физик, положивший начало аналитической геометрии.

* В 1685 году родился Иоганн Себастьян Бах — великий немецкий композитор, представитель эпохи барокко.

* В 1732 году родился Франц Йозеф Гайдн — знаменитый австрийский композитор.

* В 1811 году родился Роберт Вильгельм Бунзен — немецкий химик, открывший цезий и рубидий, изобретатель газовой горелки.

* В 1856 году родился Александр Введенский — русский философ, психолог.

* В 1872 году родился Сергей Дягилев — театральный деятель, меценат, организатор «Русских сезонов» в Париже и труппы «Русский балет Дягилева».

* В 1872 году родилась Александра Коллонтай — российская революционерка, первая в мире женщина-посол.

* В 1882 году родился Корней Чуковский — русский и советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и детский писатель.

* В 1902 году родился Андрей Юмашев — советский летчик-испытатель, генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.

* В 1968 году родился Всеволод Чаплин — священник Русской православной церкви, богослов.

Кто умер 31 марта • В 1727 году скончался Исаак Ньютон — английский физик, математик и астроном.

• В 1855 году скончалась Шарлотта Бронте — английская поэтесса и писательница-романистка.

• В 1967 году скончался Александр Бакулев — ученый-хирург, академик АН СССР, один из основоположников советской сердечно-сосудистой хирургии.

• В 1983 году скончался Карандаш (настоящее имя Михаил Румянцев) — клоун, народный артист СССР.

• В 1993 году скончался Брэндон Ли — гонконгский и американский актер, мастер восточных единоборств.

Кто отмечает день рождения 31 марта

* 88 лет исполняется Александру Збруеву — актеру театра и кино, народному артисту РСФСР, известному своими ролями в фильмах «Большая перемена», «Батальоны просят огня», «Одинокая женщина желает познакомиться».

* 83 года исполняется Кристоферу Уокену — американскому актеру, лауреату «Оскара», исполнителю ролей в фильмах «Криминальное чтиво», «Поймай меня, если сможешь», «Сонная лощина».

Кристофер Уокен на кинофестивале в Торонто, 2015-й год

* 78 лет исполняется Владимиру Винокуру — артисту эстрады, юмористу, телеведущему.

* 72 года исполняется Лайме Вайкуле — советской и латвийской эстрадной певице.

* 71 год исполняется Ангусу Янгу — гитаристу и автору песен австралийской рок-группы AC/DC.

* 55 лет исполняется Павлу Буре — советскому и российскому хоккеисту, чемпиону мира (1990) и Европы (1991).

* 55 лет исполняется Юэну Макгрегору — шотландскому актеру, лауреату «Золотого глобуса», исполнителю ролей в саге «Звездные войны».

* 54 года исполняется Алене Бабенко — актрисе театра, кино и телевидения, продюсеру, заслуженной артистке России.

* 52 года исполняется Натали — российской певице, исполнительнице хита «Ветер с моря дул».