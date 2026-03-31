Россия не будет поставлять нефть странам, поддерживающим потолок цен

МИД РФ: Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен

Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие потолок цен. Об этом газете «Известия» рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения — антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок», — подчеркнул Руденко.

Замминистра подчеркнул, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие «эту провокационную затею».

В декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2026 года запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Ранее этот запрет действовал до конца 2025 года.

