Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье выявили два новых случая заболевания оспой обезьян

CDC's Public Health Image Library/Wikimedia Commons

В Московской области зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«У 43-летнего и 45-летнего жителей Мытищ внезапно поднялась температура под 39 °C, на следующий день появилось высыпание на теле и деформация в области паха», — говорится в сообщении.

Заболевшие не знают, где могли подхватить инфекцию, за границу они не ездили.

Источник отмечает, что ранее в регионе было выявлено три подобных случая.

15 февраля в Санкт-Петербурге оспа обезьян была обнаружена у двух мужчин, которые вернулись из отпуска в Таиланде. Они почувствовали недомогание спустя три дня после прибытия в город — озноб, повышение температуры, головную боль и появление сыпи. Пациенты были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести. Их выписали в начале марта.

Новый случай заражения оспой обезьян в Петербурге был зафиксирован 24 марта. Заболевшего положили в стационар, его состояние оценивается как средней степени тяжести

Ранее в РАН заявили, что оспа обезьян набирает обороты.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
