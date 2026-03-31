В Дубае прогремел сильный взрыв

В элитном районе Дубая раздался сильный взрыв. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Взрыв прозвучал вблизи порта в элитном районе Джумейра. По предварительной информации, над Дубаем сбили иранский беспилотный летательный аппарат.

Российские туристы рассказали, что проснулись ночью от очень мощного взрыва, а затем увидели из окон поднимающийся густой столб дыма.

28 марта представитель центрального штаба Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что иранские войска уничтожили склад с украинскими противодронными системами в Дубае. В этот же день стало известно, что на складе противодронных систем Украины в Дубае произошел повторный взрыв.

В свою очередь, Украина опровергла заявление Ирана об ударе по складу с противодронными системами в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее отели Дубая резко снизили цены из-за оттока туристов.