В России впервые с начала века сократилось число магазинов

Общее число торговых точек в России в 2026 году упало впервые с начала века

В начале 2026 года российский рынок розничной торговли зафиксировал сокращение числа торговых точек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является первым подобным случаем с начала 2000-х годов. Об этом сообщает Forbes.

По словам основателя аналитической компании Infoline Ивана Федякова, в Москве количество магазинов уменьшилось на 4,5 тысячи за год, а в Санкт-Петербурге – почти на 3 тысячи.

Общая тенденция по стране повторяет ситуацию в крупнейших городах. Снижение числа магазинов наблюдается во всех сегментах, включая продуктовые магазины «у дома», супермаркеты, фруктовые киоски, салоны связи и магазины одежды.

Прошлый год отмечен как худший с точки зрения развития сети магазинов «у дома» за всю современную историю. Количество новых открытий сократилось в шесть раз, что является рекордно низким показателем с 2017 года.

Крупнейшие продуктовые сети открыли 5,3 тыс. магазинов в период с января по сентябрь 2025 года, что на 30% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Сеть «Красное и белое», например, в 2024 году открыла 4,5 тыс. точек, а в 2025 году — всего несколько сотен. На 10% уменьшили количество магазинов сети «ВкусВилл» и «Светофор».

Партнер One Story Ольга Сумишевская отметила, что каждая сеть столкнулась со своими специфическими трудностями, однако основная причина общего спада – снижение потребительской активности в России. Даже те компании, которые смогли показать положительные результаты, достигли этого за счет высокой продуктовой инфляции.

Федяков выделяет три ключевые причины сокращения числа магазинов: рост популярности маркетплейсов, увеличение себестоимости ведения торговли и снижение рентабельности, а также изменения в налоговой политике. Многие магазины не выдерживают возросшее налоговое бремя и вынуждены закрываться.

Эксперт подчеркнул, что подобное сокращение числа торговых точек не наблюдалось даже во время пандемии COVID-19 и экономического кризиса 2022 года. По его прогнозам, в 2026 году кризисные явления усилятся как в бюджетном, так и в премиальном сегментах розничной торговли.

Ранее экономист Николаев назвал массовое закрытие магазинов в России «идеальным штормом».