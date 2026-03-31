Россиянам напомнили об ответственности за приготовление шашлыков на балконе

Депутат Сергей Колунов напомнил гражданам России о запрете жарки шашлыков на балконах, в квартирах и на территории дворов многоквартирных домов. Об этом сообщает ТАСС.

«Весна радует нас весьма теплой и сухой погодой. В этой связи крайне важно помнить, что разведение огня в квартире и местах общего пользования недопустимо. Ни в коем случае не должно быть шашлыков на балконах и во дворах многоквартирных домов!» — подчеркнул Колунов.

Он пояснил, что приготовление шашлыка подразумевает использование открытого огня, что является нарушением правил пожарной безопасности, если производится в неположенном месте.

Нарушителям, решившим пожарить шашлык на балконе, включая балконы общего пользования, грозит штраф до 15 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрены более серьезные штрафные санкции — до 400 тыс. рублей. Данные штрафы налагаются в случае, если разведение открытого огня не привело к нанесению ущерба имуществу.

Колунов также напомнил, что разведение огня разрешается на расстоянии не менее 50 метров от жилых и хозяйственных построек и только в специально оборудованных для этого местах.

Ранее предупреждали о штрафах за хранение хлама на балконах, нарушители могли понести наказание до 30 тысяч рублей.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
