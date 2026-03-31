Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майских праздниках

По данным Отелло о ранних бронированиях на майские праздники, наибольшей популярностью сейчас пользуется Санкт-Петербург — на него приходится 12% всех броней на этот период. В тройке самых популярных направлений также Краснодарский край (особенно Сочи, Сириус и Эстосадок) и республика Татарстан (особенно Казань), на которые приходится 11 и 10% соответственно от всех бронирований на майские.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Интересно, что на период с 30 апреля по 3 мая сейчас лидирует Казань, а с 8 по 11 мая она смещается на третье место после Санкт-Петербурга и Москвы.

Аналогичная тенденция наблюдалась в статистике по ранним бронированиям на майские праздники в 2025 году. Это может быть связано с тем, что путешествия в Казань предпочитают бронировать заранее, а поездки в Санкт-Петербург и Москву нередко спонтанные. По данным опроса Отелло, 27% россиян обычно ездят в спонтанные путешествия именно в праздники и длинные выходные, посвященные им, а 44% чаще вписываются в такие авантюры с пятницы по воскресенье.

В десятку популярных направлений на майские праздники по ранним бронированиям также входят Москва, Калининградская область (в частности, Калининград и Зеленоградск), Алтай, Нижегородская область (Нижний Новгород), Ставропольский край (Кисловодск), Ярославская область (Ярославль) и республика Дагестан. Дешевле всего сейчас можно забронировать проживание в республике Дагестан и Москве — здесь средний чек за ночь пока не превышает 7000 рублей. Средняя продолжительность отдыха по этим направлениям составляет 2–3 дня, однако в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае планируют оставаться на подольше — в среднем на 4 дня.

В 2025 году топ направлений на майские праздники выглядел немного иначе — Москва была на первом месте, Санкт-Петербург на третьем, а республика Татарстан на четвертом. Заметно вырос спрос на Калининградскую область, Ставропольский край, которые в прошлом году не входили в десятку лидеров. А также на Ярославскую область и республику Дагестан, которые в прошлом году были в топ-20.

На майские праздники в 2026 году самыми популярными форматами размещения традиционно остаются отели и апартаменты. Также довольно часто бронируют проживание в гостевых домах, хостелах и турбазах. Самыми популярными датами для бронирования проживания являются 1 мая (однако в Казани сохраняется высокий спрос и на 2 мая), 8 и 9 мая.

Из зарубежных направлений наибольшей популярностью, по данным Отелло, пользуется Белоруссия — на нее сейчас приходится 3% от всех бронирований на этот период. Также в пятерку лидеров входят Турция, Узбекистан, Грузия и Армения. В прошлом году в топ-5 входил также Казахстан.

Из топ-5 зарубежных направлений дешевле всего можно забронировать жилье в Грузии — здесь средний чек за одну ночь не превышает 6000 рублей.

