В танкер у побережья Дубая попал снаряд

UKMTO сообщило о попадании снаряда в танкер в 31 миле к северо-западу от Дубая

Танкер, находящийся в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, подвергся попаданию снаряда. В результате удара возник пожар, сообщает РИА Новости.

«UKMTO (Управление морских торговых операций Великобритании при британских ВМС) получило сообщение об инциденте в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, ОАЭ. Сотрудник безопасности (владеющей судном. — прим. ред.) компании сообщил о попадании неопознанного снаряда в правый борт танкера, что вызвало пожар», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экипаж танкера не пострадал.

27 марта в интернете появилось видео, демонстрирующее последствия атаки иранских военно-морских сил на американский танкер Safesea Vishnu, произошедшей в Персидском заливе. Как утверждается, судно, шедшее под флагом Маршалловых островов, было атаковано еще в ночь на 12 марта. Сообщается, что в результате нападения со стороны Ирана один член экипажа танкера не выжил.

Ранее Танкеры, перевозящие топливо в Европу, сменили маршрут.