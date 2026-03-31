Китайские автомобили покидают российский рынок

Автопроизводители из КНР сокращают экспорт и производство машин в РФ
С начала текущего года на российский рынок прекратились поставки порядка пятнадцати моделей авто из Китая. Кроме того, приостановлен выпуск ряда машин, собиравшихся на российских заводах. Эксперты отметили, что низкий спрос, увеличение цен на автомобили, а также выход китайских брендов под новыми российскими названиями приводят к значительным изменениям на рынке, пишут «Известия».

В конце февраля компания GAC объявила о прекращении реализации в России компактного кроссовера GS3. Представители компании пояснили, что это решение вызвано «текущей нестабильностью автомобильного рынка, обусловленной совокупностью факторов, включающих экономическую ситуацию и изменения в структуре спроса и предложения».

До этого в журнале Motor предостерегли от покупки подержанных автомобилей Geely Emgrand EC7, Great Wall Hover H3/H5, Changan CS75 Plus, Chery Amulet и Lixiang L9. По словам специалистов, Geely Emgrand EC7 имеет двигатель, предрасположенный к перегреву и ускоренному износу. Автомобили Great Wall отличаются быстрым износом подвески и проблемами с системой климат-контроля. А у Changan CS75 Plus после преодоления отметки в 100 тысяч километров могут возникнуть сложности с охлаждением двигателя и увеличенный расход масла.

