«Спокойно, сейчас достану деньги»: россиянам объяснили, что делать, если напали грабители

Жизнь и здоровье дороже любой суммы в кошельке, поэтому при уличном ограблении главная задача человека — сохранить себя. Как действовать, если от преступника уже не убежать, «Газете.Ru» рассказал адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» Альберт Халеян.

По словам эксперта, грабители часто действуют на эмоциях и могут сорваться из-за мелочи, поэтому важно выглядеть спокойным и предсказуемым. Адвокат посоветовал говорить ровно: «Спокойно, сейчас достану деньги». Спокойствие способно снизить градус агрессии. Движения тоже должны быть плавными, так как резкий жест нападающий может принять за попытку нажать кнопку SOS на телефоне или достать оружие.

Халеян убежден, что деньги нужно отдать злоумышленнику, но так, чтобы выиграть секунды. Для этого купюры нужно бросить на землю, но подальше от себя, и пока грабитель переключится на «добычу», появится шанс убежать.

«Если у нападающего есть оружие, то все решает дистанция. Когда нож или пистолет в метре от вас, у вас есть пространство для маневра. Когда лезвие у горла, любое движение смертельно опасно. В такой ситуации замрите. Если на вас направлен ствол пистолета, смотрите грабителю в глаза, но не в упор, а как бы сквозь него. Не пытайтесь демонстративно запоминать приметы, это злит. Если есть возможность незаметно нажать кнопку SOS на телефоне, сделайте это, но только если движение останется незамеченным, — посоветовал адвокат. — Может сработать и психологический прием поддакивания. Когда на вас давят, соглашайтесь. Грабитель говорит: «Гони деньги быстро», отвечайте: «Да, конечно, сейчас все отдам». Пока вы на одной волне, он не видит в вас угрозу».

Собеседник издания подчеркнул, что не существует универсальных правил поведения в подобных ситуациях. Нужно быстро оценить обстановку: один человек нападает или группа, трезв он или под веществами, ищет ли он деньги или «власть». В некоторых случаях поддакивание может дать обратный эффект.

Если преступник ищет не столько денег, сколько ощущение власти, согласие и покорность могут ввести его в кураж. Он почувствует безнаказанность и решит пойти дальше ударить, унизить, забрать больше. В такой ситуации, наоборот, может сработать спокойная жесткость. Твердый взгляд, уверенный голос, фраза вроде «Деньги я тебе отдам, но ближе не подходи» способны сбить настрой. Но этот прием требует холодной головы и точного расчета. Если нет уверенности в своих силах, лучше оставаться в роли предсказуемой жертвы, сказал адвокат.

Если есть только банковские карты, не нужно сразу заявлять, что денег нет, это может спровоцировать агрессию со стороны нападающего, продолжил Халеян. Следует советует спокойно предложить снять деньги в банкомате, чтобы переместиться в людное место с камерами. Если банкомата рядом нет и нападающий злится, иногда безопаснее отдать карту и назвать пин-код, а потом карту заблокировать. Если же преступник успеет снять деньги, то его можно будет отследить по этим операциям.

«После нападения нужно обязательно идти в полицию и писать заявление. Камеры и свидетели часто дают зацепки даже тогда, когда человеку кажется, что он ничего не запомнил», — подвел итог Халеян.

