Дерипаска предложил ввести в России шестидневку «с восьми до восьми». Его поддержал Онищенко

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал ввести в России шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с «тяжелой трансформацией» экономики. Его предложение поддержал академик Геннадий Онищенко, отметив, что работники должны получить компенсацию и максимальные возможности для восстановления. Что ответили в Госдуме на эту инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Россияне должны перейти на шестидневную рабочую неделю с 12-часовыми сменами, чтобы справиться с грядущими экономическими сложностями. Об этом в своем Telegram заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

По его словам, «с этого года мир стал другим для всех», не только для России. Он отметил, что «кризис» вызван «тяжелой трансформацией» от «глобальных возможностей» к «региональным, со всевозможными ограничениями».

Дерипаска считает, что «этот путь все равно придется пройти и желательно как можно быстрее».

«Ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию», — написал он в своем Telegram.

Это предложение поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно, они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет . А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство, в принципе, может это сделать, но надо законодательство подводить под это», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что такой график должен вводиться при условии, что люди получат компенсацию и максимальные возможности для восстановления после продолжительного рабочего дня .

Онищенко уже озвучивал подобную позицию в конце 2025 года, называв такое увеличение рабочих дней «вполне нормальным» решением, оправданным с экономической точки зрения.

«Что касается здоровья — никаких проблем», — отмечал тогда академик.

Что ответили в Госдуме

Глава трудового комитета Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в парламенте предложение перехода на шестидневную рабочую неделю не обсуждается . По его словам, сейчас на рассмотрении находится законопроект о переработках.

«К рассмотрению во втором чтении готовится законопроект, связанный с переработками. Сегодня по Трудовому кодексу максимальное количество переработок — 120 часов в год. Предлагается увеличить. И в процессе принятия законопроекта идет активная дискуссия между работодателями и профсоюзами. Много вопросов возникает и у депутатов», — сказал Нилов.

В свою очередь, глава парламентской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью «Вестям» заявил, что не согласен с предложением Дерипаски .

«Хочет так работать предприниматель, пусть так работает, но это выводить на других людей в виде обязательств — это, как сказать, что-то он заработался», — сказал политик.

Нечаев добавил, что сам работает больше 12 часов в день, однако это его личный выбор и к такому графику нельзя принуждать других людей.

Также критике предложение о шестидневной неделе подвергла депутат Светлана Бессараб, которая заявила, что у российской экономики еще достаточно трудовых резервов.

«Я думаю, что в экономике у нас есть достаточно еще резервов. В том числе, например, если у нас явно ощущается нехватка кадров по найму работников, то у нас есть еще 15 млн самозанятых, из них примерно 8 млн больше нигде не работают, то есть являются только самозанятыми. Предложите им хорошие условия, и они с удовольствием пойдут на работу », — приводит ее слова RT.

Политик подчеркнула, что предложение по увеличению рабочей недели является нереалистичным.

«Вернуть это невозможно, и никто никогда на это не пойдет», — подчеркнула собеседница RT.

Сокращение недели

В 2025 году в России обсуждался переход на четырехдневную рабочую неделю . Тогда возможность перехода на такой график допустил глава комитета Госдумы по труду Нилов.

По его словам, такой режим подойдет не для всех сфер: например, врачи не могут сократить прием пациентов или проводить операции удаленно. Переход к сокращенной неделе, считает Нилов, станет возможным благодаря оптимизации, роботизации и внедрению ИИ, которые повысят производительность и снизят потребность в постоянном присутствии сотрудников.

Однако позже министр труда Антон Котяков заявил, что ожидать введения четырехдневной недели на федеральном уровне пока не стоит. Он подчеркнул, что действующее трудовое законодательство достаточно гибкое и позволяет работникам и работодателям самостоятельно договариваться о графике.