Ливан потребовал от Украины выдать скрывшегося «агента Моссада»

AFP: Ливан просит посольство Украины выдать возможного агента «Моссада»
Ливанские власти обратились к посольству Украины в Бейруте с официальной просьбой о выдаче человека, скрывающегося на территории дипмиссии и подозреваемого в связях с израильской разведкой. Об этом заявил глава Главного управления безопасности Ливана Хасан Шукеир в интервью AFP.

По его словам, 10 марта украинское посольство направило запрос о содействии в выезде из страны через аэропорт Бейрута гражданину Украины, заявившему об утрате паспорта. Однако при проверке личности и фотографии выяснилось, что этот человек находится в розыске ливанских спецслужб, и в отношении него выданы ордера на обыск.

Шукеир отметил, что ливанская сторона уведомила посольство Украины о необходимости выдать этого человека, поскольку он разыскивается по подозрению в участии в ячейке, связанной с израильской разведкой.

Источник в движении «Хезболла» сообщил AFP, что в сентябре был задержан человек сирийско-палестинского происхождения, имевший украинский паспорт. По его данным, задержанный подозревается в причастности к установке замаскированного взрывного устройства на дороге к аэропорту Бейрута через южные пригороды, где присутствуют силы «Хезболлы». Как уточнил источник, после израильского удара по зданию в пригороде Бейрута, расположенном рядом с местом его содержания, задержанный сумел сбежать и укрыться в здании посольства Украины.

С начала марта Израиль наносит удары по объектам инфраструктуры движения «Хезболла» в Бейруте. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также предупреждал ливанские власти о возможности расширения военной операции.

Ранее сообщалось, что Израиль расширит буферную зону в Ливане.

 
