«Будет непросто»: Карпин о предстоящем матче с Мали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что российским футболистам будет непросто в товарищеском матче с национальной командой Мали. Его слова приводит РИА Новости.

«Но если выделить конкретно Мали, это еще и очень организованная команда, особенно в обороне. Просто один нюанс, например, чтобы вы понимали: последний раз Мали пропускала два мяча 6 июля 2024 года, то есть почти два года назад. Очень организованная в обороне команда, поэтому будет в атаке непросто», — отметил он.

Игра состоится 31 марта в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

