Над Самарой и Самарской областью раздались мощные взрывы

Над Самарой и Самарской областью произошло около десятка мощных взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, первые громкие хлопки прозвучали около 1:40 мск, всего раздалось примерно 8–10 взрывов. Местные жители видели в небе яркие вспышки.

Утром 30 марта губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти.

11 марта сообщалось, что Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. Жители Самары и Сызрани рассказали о серии взрывов в небе — по их словам, около 10 громких хлопков были слышны в разных районах городов.

21 февраля стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали производственные площадки в Самарской области.

Ранее в Госдуме пригрозили сбивать украинские беспилотники над странами НАТО.