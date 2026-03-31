Минцифры выступило против ответственности за использование VPN

Министерство цифрового развития РФ «категорически не поддерживает» идею введения административной ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

При этом он отметил, что перед Минцифры стоит задача по сокращению популярности VPN в России.

«Обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом», — подчеркнул Шадаев.

30 марта глава Минцифры Максут Шадаев обратился к мобильным операторам с предложением ввести плату за использование VPN-сервисов. Forbes со ссылкой на источники сообщает, что Шадаев провел два совещания: одно с представителями крупных операторов связи, другое – с цифровыми платформами. В ходе этих встреч он предложил принять меры в отношении пользователей, прибегающих к VPN.

