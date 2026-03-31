Во Франции цена дизеля достигла максимума с 1985 года

Le Figaro: во Франции стоимость дизтоплива достигла 40-летнего максимума
Стоимость дизельного топлива во Франции достигла максимального уровня с 1985 года, приблизившись к €2,2 за литр. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По данным издания, цены на топливо растут пятую неделю подряд на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива, что затруднило поставки нефти из стран Персидского залива. За последнюю неделю дизель подорожал на €0,08, а с начала обострения — на €0,5.

Отмечается, что дизель остается самым популярным видом топлива во Франции, занимая около 68% рынка.

Власти страны временно разрешили продажу дизельного топлива, не соответствующего техническим стандартам, чтобы компенсировать дефицит и сдержать рост цен. Министр экономики Франции Ролан Лескюр также заявил о планах в апреле выделить €70 млн на поддержку отраслей, пострадавших от подорожания топлива.

30 марта стало известно, что танкеры с топливом, направлявшиеся в Европу, изменили маршрут из-за ситуации на Ближнем Востоке. В частности, суда Grand Ace 6, Minerva Vaso и Aliai, загрузившие дизель в США, скорректировали курс в Атлантическом океане.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

