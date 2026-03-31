Ученые выяснили, почему у одних людей застои желчи появляются раньше, чем у других

Ученые Новгородского университета изучили связь между формой двенадцатиперстной кишки и работой желчевыводящих путей. Оказалось, что ход общего желчного протока зависит от формы двенадцатиперстной кишки — это влияет на степень оттока желчи, который может быть как нормальным, так и затрудненным. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

В последние годы врачи все чаще сталкиваются с желчнокаменной болезнью и холестазами — патологиями, при которых нарушается отток желчи. В некоторых регионах России частота желчнокаменной болезни достигает 40%.

При нарушенном оттоке желчи со временем ее агрессивные компоненты просачиваются в межклеточные пространства и в кровеносное русло. Это приводит к разрушению клеток печени и может даже перейти в печеночную недостаточность.

«Поэтому современная медицина уделяет много внимания разработке методов диагностики и тактики ведения этой категории пациентов. Трудность развития новых способов заключается в том, что желчные протоки и связанные с ним структуры имеют огромную вариативность в строении, из-за чего может меняться подход от пациента к пациенту. Требуется скрупулезное и подробное изучение макро и микроанатомической структуры, расположения и вариантов строения желчных протоков», — рассказала доцент кафедры морфологии человека НовГУ Марина Кашаева.

Ученые проанализировали биологические материалы 78 трупов людей, а также провели клинический анализ 130 пациентов с болезнями застоя желчи. Оказалось, что ход общего желчного протока зависит от формы двенадцатиперстной кишки — это влияет на степень оттока желчи, который может быть как нормальным, так и затрудненным. Всего форм три: кольцевидная, угловая и подковообразная.

«Например, при кольцевидной двенадцатиперстной кишке наблюдается прямой общий желчный проток, а при других вариантах строения кишки проток имеет изогнутую форму, что может хуже сказываться на оттоке желчи. Также для нормального прохождения желчи важен угол впадения общего желчного протока в кишку. Чаще всего он находится в диапазоне 15–45 градусов, и чем угол острее, тем лучше идет отток. Если угол становится больше и тупее, то желчи приходится преодолевать механический барьер на изгибе, и в этой зоне часто возникают завихрения, что ведет к выпадению осадка и формированию камней», — пояснила Марина Кашаева.

Также в рамках исследования выяснилось, что с возрастом происходит увеличение этого угла впадения, а также сам проток становится более изогнутым. Это объясняется растяжением связочного аппарата, опущением органов брюшной полости, уменьшением длины и толщины поджелудочной железы.

Исследование показывает: чтобы правильно лечить пациента с застоем желчи, важно учитывать, как устроена двенадцатиперстная кишка, под каким углом в нее впадают протоки и как эти параметры меняются с возрастом. Это позволяет подобрать более точную диагностику и эффективную тактику лечения.

Среди методов исследования, которые позволяют детально изучить индивидуальную вариативность строения этих органов, ученые выделяют рентген, УЗИ брюшной полости, а также эзофагогастродуоденоскопию.

