С 1 апреля вступит в силу ГОСТ для терииторий выгула собак

ТАСС: ГОСТ на площадки для выгула собак вступит в силу с 1 апреля
Национальный стандарт с требованиями к благоустройству территорий для выгула собак в черте города вступит в силу в России с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ГОСТ устанавливает принципы размещения, проектирования и содержания инфраструктуры для собак: игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон. Согласно документу, разработанному в Росстандарте, в формировании комфортной и безопасной городской среды, будет соблюден единый подход. По нему минимальная площадь игровой площадки должна располагаться на территории 200 кв. м, а дрессировочной площадки - 1,5 тыс. кв. м. При этом ограждение специальных пространств должно быть высотой не менее 2 м.

До этого эксперт в комментарии «Газете.Ru» объяснил «эпидемию» ГОСТов в России. Он подчеркнул, что разработка новых ГОСТов в России — это ответ на запросы рынка и общества. Так как наличие четкого стандарта гарантирует, что продукты будут безопасными и качественными.

Ранее Росстандарт анонсировал новый ГОСТ на пирожки и слойки.

 
