Илону Маску понравился мем про Джеффа Безоса и суборбитальный полет в космос, который разместил в Twitter один из пользователь соцсетей.

Суть мема заключается в том факте, что полет американского миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, намечен на 20 июля, будет суборбитальным, то есть космический корабль достигнет только границы термосферы Земли и не попадет на орбиту, на которой вращаются искусственные спутники планеты.

В ответ на мем Илон Маск написал «Хаха» и поставил лайк.

Ранее инженеры оценили риск гибели Безоса в космическом полете.

До этого стало известно, что аноним, выкупивший место на New Shepard, с помощью которой Джефф Безос совершит свой первый суборбитальный полет, внезапно отказался принимать в нем участие. Вместо него освободившееся место на корабле займет 18-летний сын голландского бизнесмена Оливер Дэмен. Также вместе с основателем Amazon преодолевать линию Кармана отправятся его брат и 82-летняя летчица Уолли Фанк.