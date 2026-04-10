В России назвали рубль излишне крепким

Инвестстратег Бахтин: рубль на 17% крепче уровня, комфортного для бюджета России
Рубль крепче уровня, комфортного для российского бюджета, примерно на 17% в настоящее время. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Средний официальный курс доллара к рублю с начала года по состоянию на 6 апреля — 79 рублей, а в бюджете на этот год заложены 92,5 рубля. То есть рубль крепче комфортного уровня примерно на 17%. Это очевидно негативно с точки зрения доходов экспортеров и бюджета. Более сильный рубль в то же время стал важным подспорьем в борьбе с инфляцией, позволяя в числе прочего ЦБ снижать ключевую ставку. Для бюджета это, безусловно, пока фактор давления на доходы, но не критичная проблема», — отметил Бахтин.

По его словам, во-первых, во втором полугодии по мере снижения ключевой ставки, оживления импорта и кредитования рубль будет слабеть, цель — 85–87 рублей к концу года. Во-вторых, цены на нефть могут быстро откатиться к $70–80 в случае деэскалации на Ближнем Востоке и нормализации логистики через Ормузский пролив, и это может произойти уже к лету, заключил инвестстратег.

По данным Investing.com, 9 апреля доллар стоил более 77 рублей.

Ранее экономист допустил падение курса доллара до 65 рублей.

 
Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться
