Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

Пожар произошел в Волгограде, уже пять часов подвергающемся атаке БПЛА

SHOT: на юге Волгограда в результате атаки беспилотников загорелось здание
МЧС России/РИА Новости

Пожар произошел на юге Волгограда на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты отметили, что массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город длится уже около пяти часов. За это время в населенном пункте зафиксировали более 20 взрывов. По словам местных жителей, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки дронов.

«Произошел пожар в здании на юге города. Предварительно, на него рухнули обломки БПЛА», — говорится в публикации.

Официальная информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

Украинские беспилотники начали атаковать Волгоградскую область в ночь на 10 апреля. Как писал SHOT, в Суровикинском районе региона выявили повреждения пяти жилых домов. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили на улицах Фадеева и Столетова в Красноармейском районе Волгограда.

В ночь на 9 апреля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 69 БПЛА над территорией РФ. Атаки отразили в Астраханской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Ранее семь человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
