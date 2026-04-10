Пожар произошел в Волгограде, уже пять часов подвергающемся атаке БПЛА

Пожар произошел на юге Волгограда на фоне атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты отметили, что массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город длится уже около пяти часов. За это время в населенном пункте зафиксировали более 20 взрывов. По словам местных жителей, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десятки дронов.

«Произошел пожар в здании на юге города. Предварительно, на него рухнули обломки БПЛА», — говорится в публикации.

Официальная информация о пострадавших к текущему моменту не поступала.

Украинские беспилотники начали атаковать Волгоградскую область в ночь на 10 апреля. Как писал SHOT, в Суровикинском районе региона выявили повреждения пяти жилых домов. Кроме того, фрагменты дронов обнаружили на улицах Фадеева и Столетова в Красноармейском районе Волгограда.

В ночь на 9 апреля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 69 БПЛА над территорией РФ. Атаки отразили в Астраханской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

Ранее семь человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область.