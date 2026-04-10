Ученый рассказал, как место жительства влияет на скорость старения мозга

Жизнь в неблагоприятной городской среде может быть связана с более быстрым старением мозга, чем жизнь в менее загрязненной и менее стрессовой среде, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

«Не каждый город старит мозг быстрее, чем любая загородная местность. Но если городская среда означает больше мелкодисперсной пыли, шума, жары, хронического стресса и меньше зеленых зон, то такая среда действительно может ускорять старение мозга. Загрязнение воздуха связано с ускоренным старением мозга, а также с более высоким риском когнитивного снижения и деменции, включая болезнь Альцгеймера. Для этих болезней четко установлена вредная роль мелкодисперсных частиц PM2.5», — отметил специалист.

PM2.5 — это частицы диаметром менее 2.5 микрометра. Благодаря малому размеру они проникают в дыхательные пути, могут попадать в кровоток и, как предполагается, запускать системное воспаление, окислительный стресс и повреждения сосудов, затрагивающие и мозг.

«Но важно понимать, что мозг стареет быстрее не из-за одного фактора, а под действием целого комплекса нагрузок — загрязненного воздуха, жары, шума, бедности, социального неравенства, хронического стресса и нехватки зеленых зон. Такой совокупный профиль воздействий авторы описывают через понятие экспозома. Для микропластика уже есть убедительные данные о его попадании в организм и свидетельства о его возможном вреде, накоплении в атеросклеротических бляшках, и ассоциации с риском инфарктов. Микропластик нашли также в мозгу и спинномозговой жидкости. Однако, его негативное влияние на здоровье мозга пока не доказано так же надежно, как вред PM2.5», — заключил ученый.

