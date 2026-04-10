Осужденный экс-замначальника управления МЧС России захотел попасть на СВО

Бывший заместитель начальника управления специальной пожарной охраны МЧС России Дмитрий Даудашвили, осужденный за получение взяток и хищение денежных средств, попросил суд отправить его в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката экс-чиновника Владимира Шелупахина.

«Даудашвили добивается направления в зону СВО, он просит суд обязать военкомат заключить с ним контракт», — рассказал юрист.

Он уточнил, что процесс в данный момент продолжается.

В апреле прошлого года Дорогомиловский районный суд Москвы признал Даудашвили виновным в получении взяток, приговорив его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 63 млн рублей. Этот срок был добавлен к предыдущему приговору Хорошевского суда, по которому экс-сотрудник МЧС получил восемь лет лишения свободы за хищение 41,3 млн рублей при получении социальных выплат.

1 августа 2025 года Московский городской суд утвердил решение нижестоящей инстанции о конфискации имущества Даудашвили, нажитого незаконным путем. В доход государства изъяли ценные бумаги, 52 млн рублей, нежилую недвижимость в Сириусе площадью 52 квадратных метра, три квартиры в российской столице, три квартиры в подмосковных Химках.

Ранее суд в Курске оглаcил приговор в деле о взятках при строительстве фортификаций.

 
Теперь вы знаете
Часть россиян останется без пенсий и детских пособий в мае. Почему это не повод жаловаться
