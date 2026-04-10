Попытки Европейского союза (ЕС) изолировать Россию провалились, заявил член Европейского парламента от Германии Томас Гайзель. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

Депутат пообщался с журналистами на полях Московского экономического форума. Мероприятие проходило 7–8 апреля.

«Усилия по изоляции России с треском провалились, и нам нужно выработать новую стратегию», — отметил Гайзель.

Парламентарий обратил внимание, что у все большего числа людей в ЕС возникают вопросы по поводу антироссийских санкций. Они начинают осознавать, что Брюссель своим нынешним политическим курсом сам себя ставит в сложное положение, подчеркнул Гайзель.

«В конце концов, Россия — это крупнейшая страна Европы», — подытожил депутат.

22 января немецкая газета Berliner Zeitung опубликовала статью постоянного представителя Германии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Рюдигера Людекинга, в которой говорилось о провале попыток изолировать Россию. По мнению дипломата, введенные против Москвы санкции оказались переоцененными. Он пришел к выводу, что ЕС следует наладить дипломатические отношения и возобновить прямой диалог с российской стороной.

