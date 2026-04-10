«Натаскать на тесты больше не получится»: олимпиады для школьников ужесточат в 2026 году

Система школьных олимпиад в России вступает в новую реальность. С 2026/27 учебного года вступают в силу кардинальные изменения правил проведения состязаний, курируемых Российским советом олимпиад школьников (РСОШ). Это дает более жесткую фильтрацию: олимпиадное движение хотят сделать качественнее, прозрачнее, но при этом сложнее. Что конкретно поменяется, «Газете.Ru» рассказал Кирилл Клопков — магистр истории, преподаватель Филипповской школы, помогающий практик, коуч ICF.

«Главный вектор изменений, утвержденных Минобрнауки — повышение качества сдачи и объективности проверки. Заключительные этапы перечневых олимпиад теперь будут проходить исключительно в очном формате. Это удар по дистанционным схемам и гарантия того, что за победой стоит реальный труд, а не помощь родителей или прокторинг с лазейками», — объяснил он.

Кроме того, ужесточаются требования к статусу самих олимпиад. Чтобы состязание получило заветное место в перечне РСОШ, оно должно собирать не менее 500 участников как минимум из 25 регионов (сейчас порог 300 и 10 соответственно). Половина заданий (раньше было 30%) обязана носить творческий и оригинальный характер, выходя за рамки стандартной программы. Это значит, что натаскать ребенка на типовые тесты больше не получится — победит тот, кто умеет мыслить нестандартно.

Примечательно и расширение круга участников. Теперь официально заявиться на «школьные» олимпиады смогут и студенты колледжей, что создает равные условия для всех талантливых ребят, вне зависимости от выбранной образовательной траектории.

«Для одиннадцатиклассников суть льгот сохраняется, но отбор становится жестче. Конкретные предпочтения каждый вуз устанавливает сам, но они привязаны к уровню олимпиады, а не к конкретному вузовскому испытанию», — рассказал он.

Критически важное условие, которое никуда не делось: подтверждение диплома результатом ЕГЭ не ниже 75 баллов по профильному предмету. Однако новый порядок косвенно делает этот порог более ощутимым. Поскольку победить стало труднее (число дипломов сократится, а конкуренция вырастет за счет студентов целевого обучения и более сложных заданий), сам факт наличия диплома уже будет говорить о высоком уровне подготовки. Вероятность, что обладатель такого диплома «завалит» ЕГЭ, стремится к нулю.

Кому лучше всего подходит олимпиадная траектория? По мнению эксперта, здесь важно отделить мотивацию от прагматичного расчета.

«Надо понимать, что олимпиады — это прежде всего приглашение для будущих ученых и мощный инструмент профориентации. Традиционно олимпиадное движение дает карт-бланш на поступление на самые престижные IT и инженерные направления. Новые правила, делающие упор на творческие задачи, еще больше отсекают случайных людей. Эта траектория для тех, кто действительно «горит» предметом: готов решать нестандартные задачи, изучать материал глубже школьной программы и спокойно относиться к тому, что правильный ответ не всегда лежит на поверхности», — отметил он.

Олимпиады по гуманитарным предметам также дают шанс на льготное поступление, но здесь конкуренция среди аутсайдеров ниже, а среди профессионалов выше. Это путь для тех, кто четко определился с будущей специальностью и готов инвестировать время не в «зубрежку» правил, а в эрудицию и понимание предмета.

«Однако олимпиадная траектория — это довольно рискованный выбор. Если в 11-м классе сделать ставку только на олимпиады и прогореть, переключиться на ЕГЭ за оставшиеся месяцы психологически очень сложно. Кроме того выиграть именно в выпускном классе становится все тяжелее, так как требования ужесточаются», — заявил эксперт.

Такой путь точно не подходит тем, кто:

— рассматривает олимпиады как способ обойти ЕГЭ;

— не готов к системной и глубокой работе, выходящей за рамки школьных уроков;

— имеет слабую стрессоустойчивость: формат очных финалов и жесткая конкуренция требуют крепких нервов.

«Новые правила, по сути, возвращают олимпиадам их изначальный смысл. Когда победителей было слишком много (за счет обилия перечневых олимпиад с сомнительным уровнем), ценность диплома падала. Теперь же система заточена под выявление действительно сильных в предмете. Для школьников 7–10-х классов это шанс попробовать свои силы без фатальных последствий для поступления, понять свои сильные стороны и получить опыт научного поиска. Участие в олимпиадах также развивает способность справляться с незнакомыми задачами — это навык, который в современном мире куда важнее простого набора знаний», — резюмировал он.

