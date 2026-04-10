Командование Вооруженных сил Украины жестоко расправилось с насильно мобилизованными украинцами, поднявшими бунт в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«На полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это происшествие скрывается от высшего командования ВСУ. Родственникам убитых военнослужащих передали документы с указанием естественной причины смерти и переломанные и изуродованные тела.

До этого на Украине признали полностью годным к военной службе украинца, который пять лет провел в психиатрической лечебнице, а в 2025 году его мобилизовали в ВСУ. Как рассказал сам мужчина, в учебном центре «Десна» он не успевал реагировать на команды инструкторов. Те избивали солдата, пытаясь таким способом вылечить его психическое расстройство. Украинец отметил, что его били по голове за неправильное положение автомата и ошибки при выполнении поворотов.

Ранее в ВСУ рассказали о подавленном состоянии мобилизованных.