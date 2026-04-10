Россияне захотели похудеть к этому лету

Почти две трети опрошенных россиян захотели похудеть к этому лету

Абсолютное большинство опрошенных россиян (85%) стараются питаться правильнее в теплое время года. Почти две трети респондентов хотят похудеть к этому лету. Таковы результаты опроса, проведенного программой лояльности «X5 Клуб» (есть у «Газеты.Ru»).

Россияне рассказали, что весной едят больше овощей, фруктов и ягод (79% респондентов), выбирают более легкую еду, например салаты (61%), и пьют много воды (59%). Каждый пятый сокращает потребление мяса. При покупке продуктов в этот период респонденты обращают особое внимание на натуральность состава (72%), содержание сахара (35%) и калорийность (29%). Более того, 31% опрошенных следят за соотношением КБЖУ: 13% — покупают товары по заранее составленному списку с расчетами, 12% — контролируют показатели с помощью специальных приложений, и 6% — записывают данные в заметках.

При этом 36% респондентов уже начали худеть к лету, а 27% — планируют. Более трети жителей страны (40%) поделились, что хотят сбросить от 1 до 5 кг, 17% — от 6 до 10 кг, а 11% — более 10 кг. Более половины опрошенных (57%) признались, что выбирают долгосрочный эффект, поэтому переходят на правильное питание как образ жизни, а 14% — следуют строгой диете на короткий срок ради результата.

Около трети жителей страны худеют перед летом для улучшения состояния здоровья, а 23% — чтобы выглядеть лучше в любимой одежде. Наиболее эффективными способами снижения веса россияне считают правильное питание (62%), спорт и физическую активность (53%), а также массаж и специальные процедуры (45%). Более половины респондентов (52%) отметили преимущества комбинации разных методов.

По данным опроса, ограничение жирных и калорийных продуктов (52%), соблюдение дефицита калорий (35%) и специальные диеты (12%) помогают опрошенным получить желаемый результат. В свою очередь, жители страны отметили, что перед летом обычно считают калории (26%), придерживаются интервального голодания (24%), а также соблюдают белковые (20%), низкоуглеводные (16%) и монодиеты (11%).

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее диетолог назвала пять признаков, говорящих о том, что ЗОЖ превратился в болезнь.