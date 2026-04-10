Россия первой в мире свяжет в единую систему человека с роботом за пределами МКС

Российский робот «Теледроид» первым в мире свяжет космонавта на Международной космической станции (МКС) и робота в открытом космосе в единую систему. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора по производству и технологическому развитию компании «Корпорация Робототехники» Евгений Дудоров.

По его словам, это будет первый подобный космический эксперимент в мире. Дудоров добавил, что робот, с которым будет связан оператор, будет находиться за пределами МКС для выполнения полезной функциональной задачи.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что первый испытательный пуск российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» состоится в 2028 году.

По словам замглавы правительства России, в прошлом году уже были утверждены технические задания на сам носитель и на прототип возвращаемой первой ступени.

На 2028 год запланирована не только посадка экспериментального образца, но и ключевые работы по отечественной орбитальной станции, добавил Мантуров.

Ранее стало известно о планах России построить АЭС на Луне.

 
