Япония вновь высвободит стратегические запасы нефти

Такаити: Япония в мае высвободит нефть из резервных запасов
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Япония в мае начнет осуществление нового этапа высвобождения стратегических нефтяных резервов в объеме, эквивалентном примерно 20 дням внутреннего потребления, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что поставки энергоносителей в обход Ормузского пролива по альтернативным маршрутам наращиваются в приоритетном порядке. Такаити добавила, что правительство уверено в обеспечении необходимых объемов снабжения на 2026 год.

Премьер рассказала, что ряд союзных государств Японии обратились к Токио с просьбой оказать содействие в обеспечении топливом. Обращения будут рассматриваться в индивидуальном порядке, подчеркнула Такаити.

12 марта правительство Японии приняло решение начать высвобождение накопленных запасов нефти на 80 млн баррелей, чтобы смягчить глобальные потрясения, вызванные войной на Ближнем Востоке.

Япония получает около 90% нефтяных поставок через Ормузский пролив, который контролируется Ираном и еще двумя странами. Поставки через пролив были практически заблокированы на фоне американо-израильской операции против Тегерана.

Ранее в Японии назвали условие возобновления импорта российской нефти.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

