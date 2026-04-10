Стало известно, сколько работы будет выполнять ИИ за россиян к 2027 году

К 2027 году россияне смогут передать искусственному интеллекту больше трети своих рабочих задач. Об этом «Газете.Ru» рассказал академический руководитель онлайн-магистратуры НИУ ВШЭ «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом» Дмитрий Еременко.

По его словам, речь идет не о полной замене людей, а о перераспределении функций.

«По оценке Всемирного экономического форума, к 2027 году около 42% рабочих задач могут быть автоматизированы, но в реальности этот процент вряд ли достигнет 40% в такой короткий срок. Большинство людей почувствуют, что их работа поменяется. Часть рутинной работы: от подготовки текстов и отчетов до обработки данных — можно будет передать генеративным моделям ИИ. В результате роль сотрудника сместится в сторону постановки задач и принятия решений. Это уже происходит, и этот процесс будет только ускоряться», — пояснил эксперт.

По его мнению, быстрее всего внедрение нейросетей идет в клиентском сервисе, финансах и административной работе. Чат-боты и агенты анализируют типовые обращения, алгоритмы помогают составлять отчетность, автоматизируют документооборот и обработку заявок, сказал эксперт.

Он добавил, что маркетинг стал одной из первых сфер, где ИИ напрямую влияет на повседневную работу: алгоритмы уже создают тексты, изображения и рекламные материалы. Похожие процессы идут в кадровой и юридической сфере, уточнил эксперт. При этом ИИ не только сокращает рутину, но и усиливает ряд профессий — в первую очередь это касается аналитиков и продакт-менеджеров, которые используют технологии для ускорения принятия решений, отметил Еременко.

По его словам, понять, какую часть работы можно делегировать ИИ, можно через анализ собственных задач: если действия можно описать по принципу «если X, сделай Y», они с высокой вероятностью поддаются автоматизации.

«В этих условиях ключевым навыком становится умение взаимодействовать с технологиями. Сейчас важнее не то, заменит ли ИИ человека, а то, что специалист, умеющий с ним работать, сможет передать часть рабочих задач нейросети и за счет этого обогнать по эффективности коллег без этого навыка», — заключил он.

