В России за ночь сбили более 150 украинских дронов

Атаки более 150 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в России в ночь на 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, единичные цели нейтрализовали в Тамбовской области и Калмыкии. Над акваторией Каспийского моря сбили девять дронов, в Белгородской области — 35, в Ростовской области — 48. Больше всего БПЛА — 57 — ликвидировали в Волгоградской области.

Как писал Telegram-канал SHOT, на юге Волгограда в результате атаки украинских беспилотников загорелось здание. Предварительно, на него упали обломки сбитых дронов. Всего в небе над городом произошли более 20 взрывов.

Более того, в Суровикинском районе Волгоградской области выявили повреждения пяти жилых домов. Также фрагменты БПЛА обнаружили на улицах Фадеева и Столетова в Красноармейском районе Волгограда. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее жительница Брянской области пострадала в результате атаки украинского беспилотника.