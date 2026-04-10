Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Армия

В России за ночь сбили более 150 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 151 украинского беспилотника за ночь
MOD Russia/Global Look Press

Атаки более 150 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили в России в ночь на 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, единичные цели нейтрализовали в Тамбовской области и Калмыкии. Над акваторией Каспийского моря сбили девять дронов, в Белгородской области — 35, в Ростовской области — 48. Больше всего БПЛА — 57 — ликвидировали в Волгоградской области.

Как писал Telegram-канал SHOT, на юге Волгограда в результате атаки украинских беспилотников загорелось здание. Предварительно, на него упали обломки сбитых дронов. Всего в небе над городом произошли более 20 взрывов.

Более того, в Суровикинском районе Волгоградской области выявили повреждения пяти жилых домов. Также фрагменты БПЛА обнаружили на улицах Фадеева и Столетова в Красноармейском районе Волгограда. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее жительница Брянской области пострадала в результате атаки украинского беспилотника.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!