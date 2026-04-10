Буданов высказался против объединения УПЦ и ПЦУ

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов считает присоединение Украинской православной церкви (УПЦ) к раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) неверным решением, поскольку насильственные действия в духовной сфере не приносили положительных результатов. Его слова публикует в Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Когда вы говорите «московский патриархат» — это манипуляция. Это УПЦ. (...) Насильно что-то делать в духовной сфере никогда не приносило результатов», — заявил чиновник.

До этого Буданов высказывался о дальнейшей судьбе Украины. Он отмечал, что в нынешних реалиях у Украины есть только два сценария будущего — либо укрепляться и развиваться, либо постепенно терять субъектность под давлением более сильных соседей.

Он добавил, что в условиях глобальной нестабильности Украине нужна новая индустриализация, развитие технологий и системные изменения. Он отметил, что это хоть и сложный, но безальтернативный путь, чтобы выжить государству и усилить его роль в мире. По словам Буданова, «Украина обязана стать великой страной».

Ранее на Украине сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ.