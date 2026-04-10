Профессор заявил о «шокирующем поражении» США в Иране

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Профессор Миршаймер: США потерпели шокирующее поражение в войне с Ираном
Нина Зотина/РИА Новости

Война США и Израиля против Ирана превратилась в конфликт на истощение, в котором Вашингтон фактически потерпел «шокирующее поражение». Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, сообщает ТАСС.

По его словам, факт заключается в том, что США не могут победить в войне на истощение, поскольку «это просто невозможно». У Вашингтона нет варианта выхода, кроме признания поражения, утверждает эксперт.

«Трамп может выбраться из этого только таким способом. Фактически признав поражение», — сказал Миршаймер.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны готовы к завершению войны с Соединенными Штатами и Израилем при условии, что Исламская Республика больше не будет подвергаться ударам.

9 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранский народ одержал победу в конфликте с США и Ираном.

Ранее в России назвали Иран «орешком», который США не удалось «разгрызть».

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!