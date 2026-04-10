Профессор заявил о «шокирующем поражении» США в Иране

Война США и Израиля против Ирана превратилась в конфликт на истощение, в котором Вашингтон фактически потерпел «шокирующее поражение». Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, сообщает ТАСС.

По его словам, факт заключается в том, что США не могут победить в войне на истощение, поскольку «это просто невозможно». У Вашингтона нет варианта выхода, кроме признания поражения, утверждает эксперт.

«Трамп может выбраться из этого только таким способом. Фактически признав поражение», — сказал Миршаймер.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны готовы к завершению войны с Соединенными Штатами и Израилем при условии, что Исламская Республика больше не будет подвергаться ударам.

9 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранский народ одержал победу в конфликте с США и Ираном.

Ранее в России назвали Иран «орешком», который США не удалось «разгрызть».