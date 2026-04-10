Стало известно, почему Великобритания не задержала ни одного корабля «теневого флота»

Великобритания не задержала ни одного российского судна из-за опасений, что это может нарушить международное морское право. Об этом сообщает The Telegraph.

В публикации отмечается, что существует «высокий юридический порог» для досмотра иностранного судна. Из-за этого каждый перехват корабля должен иметь серьезные юридические обоснования, например, доказательство, что судно обходит санкционные меры.

По данным издания, генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер разрешил спецназу и сотрудникам Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на российские суда, но подобного еще не происходило.

До этого посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон заплатит очень высокую цену за попытки захвата судов, связанных с Россией. По его словам, не следует расслабляться и думать, что Лондон ничего не может сделать без США, это было бы неправильно.

26 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским военным задерживать подсанкционные суда и подниматься на их борт, если те проходят транзитом через территориальные воды страны и относятся к «теневому флоту» России, находящемуся под санкциями. Эти ограничения касались не только британских вод Британии, но и Ла-Манша.

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.