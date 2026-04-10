На Украине возможен военный переворот, если его организуют военные, связанные со спецслужбами США или Великобритании. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Дудчак.

Эксперт указал, что «есть заказ на смену фронтменов» действующей в Киеве власти, поэтому переворот возможен.

«Если переворот организуют и возглавят военные, которые связаны со спецслужбами Британии, Соединенных Штатов, то такой переворот вполне возможен, почему бы и нет. При этом суть режима не изменится, но есть заказ на смену персонажей, фронтменов киевского режима и на Западе тоже. Теоретически такое возможно на сегодняшний день», — заявил Дудчак.

До этого лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук писал, что в Верховной раде против президента Украины Владимира Зеленского зреет бунт. По мнению Медведчука, основной целью «дворцового переворота» является захватить контроль над парламентом и свергнуть действующее правительство, чтобы окончательно уничтожить вертикаль власти Зеленского.

