Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В России назвали условие для переворота на Украине

Политолог Дудчак допустил военный переворот на Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине возможен военный переворот, если его организуют военные, связанные со спецслужбами США или Великобритании. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Дудчак.

Эксперт указал, что «есть заказ на смену фронтменов» действующей в Киеве власти, поэтому переворот возможен.

«Если переворот организуют и возглавят военные, которые связаны со спецслужбами Британии, Соединенных Штатов, то такой переворот вполне возможен, почему бы и нет. При этом суть режима не изменится, но есть заказ на смену персонажей, фронтменов киевского режима и на Западе тоже. Теоретически такое возможно на сегодняшний день», — заявил Дудчак.

До этого лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук писал, что в Верховной раде против президента Украины Владимира Зеленского зреет бунт. По мнению Медведчука, основной целью «дворцового переворота» является захватить контроль над парламентом и свергнуть действующее правительство, чтобы окончательно уничтожить вертикаль власти Зеленского.

Ранее в офисе Зеленского высказались о ходе конфликта с Россией.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!