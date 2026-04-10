Россиянам рассказали, выгодно ли брать отпуск в мае

Экономист Балынин: отпуск в мае 2026 года менее выгоден, чем в апреле, марте и июле

Отпуск в мае с финансовой точки зрения более выгоден россиянам, чем в январе, но менее выгоден, чем в апреле, марте и июле. При этом отпуск в мае одинаково выгоден в сравнении с февралем, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Суммарное число рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025 году, — 247. В январе — апреле 2026 года было 15,19, 21 и 22 рабочих дня соответственно. Первые четыре месяца число рабочих дней увеличивалось ежемесячно, а в мае будет сокращение — до 19. Несмотря на то что в мае 2026 года на три календарных дня больше, чем в феврале 2026 года, число рабочих дней будет одинаковым. Наибольшее число рабочих дней в 2026 году будет в июле — 23», — отметил Балынин.

Если актуальная зарплата у работника в 2026 году равна 100 тыс. рублей, при отпуске 14 дней он получит 42 тыс. рублей и 47,37 тыс. рублей зарплаты. Сумма выплат отпускных и заработной платы составит 89,37 тыс. рублей, уточнил экономист.

По его словам, если взять отпуск на 14 дней в апреле, то в виде отпускных будет начислено 42 тыс. рублей, а зарплаты — 54,55 тыс. рублей, всего — 96,55 тыс. рублей, в июле — 42 тыс. рублей, 56,52 тыс. рублей и 98,52 тыс. рублей соответственно, в январе — 42 тыс., 33,33 тыс. и 75,33 тыс. рублей соответственно, в феврале итоговый размер выплат аналогичен майским, в марте — 42 тыс., 52,38 тыс. и 94,38 тыс. рублей соответственно.

Балынин подчеркнул, что оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, а оплата труда за отработанные дни месяца — в установленные даты правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором. Такая дата определяется с обязательным учетом того, что выплата зарплаты должна производиться не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена, заключил экономист.

