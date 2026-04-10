Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал о плане переноса правительства из Киева

Valentyn Ogirenko/Reuters

Кабинет министров Украины хотели перенести из Киева в Ивано-Франковск в связи с конфликтом с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал Insider UA со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

«Правительство Украины планировали перенести в Ивано-Франковск, если бы в начале конфликта события развивались крайне негативно», — рассказал дипломат.

Он уточнил, что после начала боевых действий некоторые члены кабинета министров Украины все же покинули Киев и перебрались в Ивано-Франковск. Спустя примерно два месяца они вернулись в столицу.

9 апреля украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с делегациями США и России, посвященной урегулированию конфликта. По его словам, стороны договорились в ближайшее время организовать консультации в формате Москва — Киев — Вашингтон или провести две последовательные встречи американских переговорщиков с российскими коллегами в Москве и с украинскими коллегами в Киеве.

За несколько дней до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по урегулированию на Украине находятся на паузе. Как он сказал, сейчас у США много других дел, поэтому организовать встречу в трехстороннем формате достаточно трудно.

Ранее в Кремле оценили шансы на скорое возвращение США к переговорам по Украине.

 
