У семьи экс-посла Украины в США Маркаровой нашли особняк за $2,35 млн

Greg Nash/Pool via Reuters

Муж бывшего посла Украины в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой приобрел элитную недвижимость в штате Флорида, когда его супруга еще возглавляла дипломатическую миссию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публичные реестры.

По данным журналистов, информация об объекте не была включена в семейные декларации Маркаровой, поданные в Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины. При этом в документах отмечается, что супруг дипломата Даниил Волынец владеет около 75% акций банка Accordbank.

Из материала следует, что мужчина в июле 2024 года основал компанию VRZ 2036 LLC. Она была зарегистрирована во Флориде, а целью было указано владение недвижимостью. Спустя полмесяца фирма купила особняк в американском штате, расположенный на берегу океана. Он обошелся семье Маркаровой в $2,35 млн.

Действующее на Украине законодательство обязывает высокопоставленных лиц и их ближайших родственников отчитываться об имеющихся у них иностранных активах и объектах недвижимости. Несмотря на это, в последних декларациях семьи экс-посла сведений об особняке нет.

Оксана Маркарова возглавляла дипломатическую миссию Киева в Вашингтоне в период с 25 февраля 2021 года по 27 августа 2025 года. С июля 2023 года по август 2025 года она также являлась чрезвычайным послом Украины в Антигуа и Барбуде по совместительству. Осенью прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский назначил женщину своим советником по восстановлению страны и инвестициям.

Ранее Порошенко переписал на жену ценные бумаги на сумму около $22,5 млн.

 
