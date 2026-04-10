На Камчатке нашли всех пропавших туристов

Пятеро из семи туристов, которые пропали на Камчатке, живы, у них признаки сильного обморожения. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Камчасткого края.

По данным оперативной дежурной службы Центра управления в кризисных ситуациях, поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения.

«Всем оказана необходимая медицинская помощь, их состояние уточняется», — говорится в сообщении.

До этого министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края сообщило, что на Камчатке пропала туристическая группа. По данным ведомства, семь туристов шли в Налычевском парке без спутникового телефона и без палатки. Известно, что из-за конфликта группа разделилась 3 апреля. Двое участников с телефоном и палаткой вышли на кордон, а остальные семеро продолжили маршрут.

В конце февраля в Пермском крае пропала туристическая группа из пяти человек, которая совершала 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш. 1 марта сообщалось, что трех туристов удалось найти на плато Кваркуш. Двое из них не выжили.

